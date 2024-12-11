В Луховицах собрали 350 «коробок храбрости» для юных пациентов

В Луховицах завершилась благотворительная акция «Коробка храбрости». Это инициатива партии «Единая Россия» по традиции проводится в масштабах страны накануне Нового года. Цель — собрать подарки для детей, которые лечатся в медучреждениях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Луховичане не остались в стороне и включились в проведение акции. Ее поддержали единороссы и молодогвардейцы, депутаты, сотрудники администрации, представители общественных организаций, предприниматели и неравнодушные жители. Они пополнили «коробки» конструкторами, игрушками, книжками и раскрасками, наборами для развития и творчества. Общими усилиями участники акции собрали 350 подарков.

«Сам тоже с радостью поддержал инициативу. В этом году много, кто откликнулся, ведь не так сложно купить сувенир или подарок для детей. Ребята в больницу идут с опаской, особенно к стоматологу или на уколы, а игрушка или набор для творчества помогают с легкостью пройти эти испытания», — сказал глава городского округа Луховицы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Тимохин.

Подарки переданы в детскую поликлинику «Айболит». Первыми их из рук Сергея Тимохина получили ее посетители. Также подарки будут распределены по отделениям Луховицкой больницы. Ребята, которые вынуждены проходить медицинские процедуры, смогут за терпение выбрать себе награду из «Коробки храбрости». Подарки станут для них стимулом для улыбки и скорейшего выздоровления.

«Благодарю каждого, кто наполнил эти «Коробки храбрости». Это хорошая идея — вручать подарки маленьким пациентам. В детской поликлинике мы точно не услышим плач ребенка, и любые манипуляции, когда в руках такой подарок, воспринимаются, как элемент храбрости — »я выдержал», «я выздоровею», «я буду здоров». Перед процедурным и стоматологическим кабинетами, где детишки больше всего боятся действий медиков, будут вручаться подарки. Спасибо за такое количество презентов», — отметила главный врач Луховицкой больницы, луховицкий координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Галина Пончакова.

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