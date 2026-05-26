В Луховицах прошла встреча по кибербезопасности
В Луховицах состоялось совместное мероприятие прокуратуры и местной администрации, посвященное предотвращению киберпреступлений. Перед собравшимися выступила старший помощник прокурора Ольга Дмитриевна Толстякова, которая разъяснила гражданам, какие уловки используют мошенники, и как обезопасить себя от их действий, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.
Ключевое правило: никогда не сообщайте по телефону неизвестным людям:
- коды, приходящие в СМС;
- пароли и логины от аккаунтов;
- персональную информацию.
Если вам поступил звонок с пугающей новостью — немедленно положите трубку. В случае возникновения неполадок с порталом «Госуслуги» следует сразу обратиться в ближайший МФЦ.
«В случае оформления на вас третьими лицами кредитов и микрозаймов вам необходимо обратиться в БКИ, чтобы выяснить сведения об оформленных микрозаймах, а затем обратиться в организацию, чтобы аннулировать информацию и снять с вас задолженность, так как денежные средства фактически похищены у организации, а не у вас», — подчеркнула Ольга Толстякова.