В Луховицах прошел молебен в честь строительства храма

В северной части города Луховицы планируется строительство храма. Молебен на месте, где он будет возведен, совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Также священнослужитель освятил камень, который станет частью основания храма, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

У Есенинского сквера, на месте, где будет построен храм, собралось более 400 жителей и гостей города. Митрополиту Крутицкому и Коломенскому сослужили представители Луховицкого благочиния. Богослужебные песнопения исполнил хор местного храма Рождества Христова под управлением Светланы Крюковой. Перед молебном митрополит Павел обратился к участникам события с архипасторским словом.

«Мы строим храмы и монастыри, духовные форпосты, верим и надеемся, что они будут действительно служить благу, процветанию и славе нашего Отечества, на пользу каждого из нас. Я смотрю на вас и думаю, что будущий храм наполнится людьми, потому что искренне радуюсь, что сегодня с нами и малыши присутствуют. Это действительно историческое событие. И я уверен, что малыши, которые повзрослеют, будут вспоминать и говорить, что присутствовали в день освящения этой земли под строительство храма», — сказал владыка Павел

Собравшиеся во главе с митрополитом помолились, чтобы строительство храма в Луховицах началось скоро, проходило спокойно и завершилось, как полагается. В финальной части молебна Павел окропил святой водой молящихся и территорию будущей стройки, в том числе камень и символичный крест.

«Многие были рады, что действительно мы положили начало строительству. Луховичане выражали поддержку, и это был общий праздник для всех», — отметил благочинный церквей первого Луховицкого округа, иерей Александр Скабелин.

Православный храм будет большим. Он рассчитан на 850 прихожан. Его построят в честь святителя Тихона Патриарха Московского и всея России и новомучеников и исповедников Церкви Русской. Посвящена святыня воинам — защитникам Отечества и участникам специальной военной операции.

«При храме планируются духовно-просветительские атрибуты, воскресная школа. Это будет целый комплекс, который, как митрополит сказал, станет центром духовного просвещения Луховиц. При храме также будет крестильня. И самое главное, что храм располагается в самом густонаселенном и развивающемся районе города, где необходимость в храме имеется, так как у нас в северной части вообще их нет», — отметил Александр Скабелин.

Сроки строительства храма зависят от прихожан.

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