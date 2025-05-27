В Луховицах прошел круглый стол по борьбе с IT-мошенничеством

В Луховицах прошел круглый стол по борьбе с IT-мошенничеством, передает пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры рассказали, что чаще всего жертвами становятся молодежь и дети, особенно в период экзаменов и поступления.

«Основное правило — не поддаваться на уговоры мошенников. Не следовать их инструкциям, не отвечать на звонки с неизвестных номеров», — подчеркнул Луховицкий городской прокурор Владимир Евсютин.

Во встрече приняли участие представители трудовых коллективов, общественных организаций и городских учреждений. Все желающие могли задать свои вопросы и получить консультацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.