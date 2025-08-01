В Луховицах прошел форум производителей плодово-ягодных культур

31 июля в Луховицах состоялся форум производителей плодово-ягодных культур юго-востока Подмосковья. Событие организовала окружная администрация при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местом проведения форума стала территория крестьянско-фермерского хозяйства «Снова молодой», которым руководит Дмитрий Капитанов. Организация занимается выращиванием и продажей клубники и малины, помидоров, огурцов, перца, а еще цветов и рассады. Продукция пользуется спросом. Клубники с начала года здесь собрано до 10 т, а огурцов в сутки — от 700 кг до 1 т.

У хозяйства две площадки — близ поселка Астапова и у деревни Врачово. Форум состоялся на второй территории, которую команда «Снова молодой» развивает пока только два года.

«Я работал в Москве, но 7 лет назад вернулся сюда и решил попробовать себя в сельском хозяйстве. Для меня это был разворот на 180 градусов. Решение считаю оправданным. Начал с огурцов, потому что Луховицы и этот овощ — не разлей вода. Идей было много. Мы построили теплицы, где посадили огурцы и помидоры. Потом начали заниматься клубникой. Довольно-таки успешно стала показывать себя как раз клубника, поскольку люди ее любят, и она востребована, поэтому теперь много внимания уделяем ей. Хотя и огурцы у нас отрывают с руками», — сказал Дмитрий Капитанов.

Хозяйство «Снова молодой» работает по принципу агротуризма. Каждый может приехать сюда, попробовать тот или иной сорт клубники и самостоятельно собрать ее с грядки, а затем взвесить ягоды.

«Люди приезжают с семьями с Москвы и Подмосковья. Они удивляются тому, как растет клубника. Мы используем ремонтантные сорта, которые плодоносят до заморозков, так что и в августе, и в сентябре мы с клубникой. В эти месяцы ягода становится наиболее сладкой», — отметил Дмитрий Капитанов.

Хозяйство планирует расширение. В планах — посадка голубики.

Проведение такого форума в Луховицах уже стало традиционным. Это не удивительно, ведь выращивание ягод набирает популярность, как в масштабе округа, так и Подмосковья.

«Направление популярное и с перспективами. Не хочется оставлять производителей наедине с проблемами, поэтому и устраиваем такие форумы. В минувшем году сделали пробу пера, а теперь форум стал еще серьезнее. Здесь и те, кто участвует в производстве ягоды, и те, кто сами выращивают, плюс научные организации. Не будем на этом останавливаться. В следующем году форум сделаем еще масштабнее. Главное — мы попробовали и получили позитивный отклик от производителей. Даже совместные проекты пошли, так что будем работать в этом направлении», — отметил глава Луховиц Сергей Тимохин.

Форум посетила руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Она отметила, что такие события важны, так как производители ягод нуждаются в информационной и образовательной поддержке, в поддержке технологиями.

«Московская область занимает лидирующие позиции в России по выращиванию ягод. Здесь появляется много новых проектов, что связано с близостью к потребителям. В Подмосковье развиваются, как интересные, так и технологически продвинутые хозяйства, которые занимаются многими культурами — от земляники до смородины, крыжовника, вишни, ежевики и малины. Почти все ягодное лукошко выращивают в Подмосковье», — сказала Ирина Козий.

На форум в Луховицы приехали, как местные аграрии, так и гости из соседних округов. Для них Дмитрий Капитанов провел экскурсию, рассказал, с чего начинал, и как развивал хозяйство.

Как отметили организаторы, такие форумы в округе станут регулярными, чтобы производители могли сообща решать проблемы, обмениваться опытом и мнениями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.