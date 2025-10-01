В Луховицах прошел экомарафон «Сделаем мир чище — нам в нем жить!»

На территории Белоомутского лесничества в Луховицах состоялся экомарафон под лозунгом «Сделаем мир чище — нам в нем жить!», в котором приняли участие шесть команд учащихся 7-х и 8-х классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники марафона прошли два этапа: интеллектуальное испытание и забег за мусором. Кроссворд с вопросами о природе региона стал интересным испытанием для юных экологов. Перед забегом с ребятами провели разминку, что добавило дополнительной энергии участникам.

Экомарафон продемонстрировал, насколько важно заботиться о родной природе и показывать подросткам красоту окружающего мира. Мероприятие собрало около 70 участников, что стало одним из самых массовых за последние пять лет.

По итогам акции силами школьников и взрослых было собрано и вывезено из леса 40 мешков отходов, общим объемом более чем 10 кубических метров.

Местные предприниматели, такие как Пицца-Роллы Дель-Аморе и компания Snacksyla, поддержали участников, предоставив призы.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Чистый лес» при поддержке «Единой России», Белоомутского лесничества «Мособллес», «Молодой гвардии» и молодежного центра «Юнимакс».

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.