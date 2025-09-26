В Луховицах представили обновленный состав Молодежного парламента

Завершился конкурс по формированию нового состава Молодежного парламента, по итогам которого были выбраны 15 победителей из 18 зарегистрированных кандидатов. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Для выбора лучших кандидатов была собрана специализированная комиссия. В ее состав вошли представители власти и депутаты местного Совета, а также специалисты из комитета по социальным вопросам и члены общественной палаты.

Каждый участник конкурса представил свою презентацию, в которой делился личными достижениями и идеями, направленными на развитие молодежных инициатив. На основании заслушанных выступлений комиссия приняла решение о создании нового состава Молодежного парламента, который будет выполнять свои функции в течение ближайших двух лет.

Молодежный парламент, работающий при Совете депутатов, нацелен на важные задачи, включая повышение правовой грамотности среди молодежи и активизацию ее участия в социальных процессах.

Окончательное утверждение списка победителей ожидается на предстоящем заседании Совета депутатов.