В Луховицах открылся обновленный офис Сбера

Обновленный офис Сбера открылся по адресу: г. Луховицы, ул. ул. Советская, стр. 8. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой удобной локации. Появились игровая зона для детей и кофе-пойнт, сообщила пресс-служба Сбера.

В офисе можно получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнеров Сбера. В зоне SberDevices предлагаются умные устройства и устройства умного дома Sber — музыкальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, Sber TV, умные ТВ-приставки SberBox.

«Основная цель обновления офисов Сбера — это повышение уровня комфорта и доступности получения услуг. Наши обновленные офисы — не только место, куда можно прийти за классическими финансовыми услугами: снять наличные, открыть вклад, получить консультацию или взять кредит, но и комфортное пространство, в котором клиенты могут решить повседневные вопросы благодаря множеству сервисов», — отметил управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Сергей Лукиян.

Также клиентам доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по программам страхования и многое другое.

«Сегодня мой город получил прекрасный подарок — новый офис, созданный с заботой и о тех, кто там работает, и о тех, кто приходит туда за получением услуг. Все такое светлое, просторное и комфортное. Находиться в таком пространстве — одно удовольствие», — сказала жительница Луховиц Наталья Токарева.