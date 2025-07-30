В Луховицах откроется необычная выставка

30 июля в выставочном зале Луховицкого историко-художественного музея откроется необычная выставка. Посетителям впервые будут представлены оконные наличники. Экспозиция получила название «Резное кружево Поочья». В нее войдут, как сами наличники, так и картины, на которых они запечатлены, и фотографии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Заокские села и поселки округа Луховицы, такие как Белоомут, Дединово, Ловцы и другие, славятся резными наличниками на окнах старых жилых домов. Раньше наличникам придавалось много значения. Их делали умельцы с фантазией и прикладывали большое мастерство. Каждый наличник становился произведением искусства. Посетители выставки увидят эту красоту», — анонсировала событие заведующая залом Елена Киняева.

Выставка откроется в 14.00. Посещение свободное. 0+

Адрес зала: Луховицы, улица Горького, дом 3а.

Телефон для справок: 8-496-639-41-81.

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