В Луховицах обсудили меры профилактики киберпреступности

В комплексном социально-реабилитационном центре Луховиц состоялось мероприятие, посвященное профилактике мошенничества в сфере информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Старший помощник Луховицкого городского прокурора Ольга Толстякова рассказала присутствующим, как выявить обман в цифровой среде, а также какие действия предпринять, если гражданин уже пострадал от мошенников.

Кроме того, участникам встречи напомнили: за передачу сим-карт другим лицам предусмотрена административная ответственность, тогда как за передачу банковских карт и участие в сомнительных финансовых операциях грозит уголовная.

В завершение мероприятия был организован прием населения — жители получили возможность задать вопросы и получить подробные разъяснения от представителей прокуратуры.