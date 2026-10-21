В Луховицах обсудили меры профилактики киберпреступности
В комплексном социально-реабилитационном центре Луховиц состоялось мероприятие, посвященное профилактике мошенничества в сфере информационных технологий. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.
Старший помощник Луховицкого городского прокурора Ольга Толстякова рассказала присутствующим, как выявить обман в цифровой среде, а также какие действия предпринять, если гражданин уже пострадал от мошенников.
Кроме того, участникам встречи напомнили: за передачу сим-карт другим лицам предусмотрена административная ответственность, тогда как за передачу банковских карт и участие в сомнительных финансовых операциях грозит уголовная.
В завершение мероприятия был организован прием населения — жители получили возможность задать вопросы и получить подробные разъяснения от представителей прокуратуры.