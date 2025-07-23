В Луховицах обработают свыше 240 га земли от борщевика Сосновского

В округе Луховицы продолжается работа по обработке территорий от борщевика Сосновского и по уничтожению этого опасного растения. Задачу выполняет подрядная организация «Элеос». До сентября предстоит обработать свыше 240 га земли. Работа выполнена на 80%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Контуры по обработке борщевика постоянно наращиваются. К запланированным210 гав этом году добавилось еще порядка30 гак обработке по заявкам жителей. Уничтожение борщевика идет по округу с мая, как химическим, так и механическим способом, в зависимости от места произрастания», — сказала начальник отдела развития агропромышленного комплекса, природных ресурсов, СНТ и муниципального контроля администрации округа Наталия Гарнцева.

В случае обнаружения борщевика жители могут обратиться с этой проблемой в систему «Добродел» или позвонить в отдел развития АПК администрации округа Луховицы по телефону 8-496-639-11-57.

Наталия Гарнцева пояснила, что, если борщевик растет на частной территории, то эта зона ответственности владельцев земли.

«Частные территории от борщевика должны обрабатывать их собственники. Пренебрежение этим вопросом грозит наложением штрафа, размер которого от 5 тысяч рублей», — добавила Наталия Гарнцева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.

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