В Луховицах объявлен конкурс на капитальный ремонт плотины

Объявлен конкурс в электронной форме на оказание услуг одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины верхнего пруда на ручье без названия в деревне Староходыкино городского округа Луховицы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Оказание услуг (выполнение работ) одновременно по разработке проектной документации, выполнению инженерных изысканий и выполнению работ по капитальному ремонту плотины верхнего пруда на ручье без названия, д. Староходыкино, г. о. Луховицы Московской области».

Объект — гидротехническое сооружение, объект капитального строительства. Размер объекта (объем, фактическая площадь, параметры и т. п.) подлежит уточнению в ходе выполнения изыскательских работ. Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать плотину с целью обеспечения безопасности эксплуатации, а также уменьшения риска аварийной ситуации, защиты населенных пунктов и объектов народного хозяйства от затопления и разрушения.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Экология и окружающая среда» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Луховицы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.