В Луховицах нижняя часть парка имени Воробьева благоустроена на 90%

В городе Луховицы завершается благоустройство нижней части парка имени Воробьева. Строительная готовность объекта — 91%. Осталось доделать скейт-парк, установить детскую площадку, а также урны, скамейки и элементы на площадку для выгула собак, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы ведутся по государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» и под контролем министерства благоустройства Московской области.

Еще полгода назад на этом месте был пустырь. Территория изменилась до неузнаваемости. Подрядчики завершили работу по спортивным площадкам, раме для занятий кроссфитом, веревочному городку, сцене и трибуне в виде амфитеатра, которая рассчитана почти на 500 посадочных мест. Также сделана горка, где можно и зимой, и летом кататься на тюбингах. Завершены работы по установке ограждения территории, по обустройству дорожек для пешеходов и велосипедистов, по созданию входной группы. В настоящее время подрядчики тестируют систему уличного освещения. Каждый житель и гость города в новом парке сможет найти себе занятие по душе.

«Масштабы проведения спортивных мероприятий сменятся, спортивные зоны украсят наш город и помогут молодежи скапливаться и вовлекать себя в спортивный образ жизни. Думаю, любому возрасту и категории граждан, жителей нашего округа, здесь будет, чем заняться», — говорит начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации городского округа Луховицы Анна Сливкова.

Самый сложный этап в череде работ — создание скейт-парка. Делается он в бетоне по уникальной технологии, которая подразумевает залитие слоями. Скейт-парк условно поделен на две части — для начинающих спортсменов и опытных скейтбордистов.

«Каждый сантиметр бетона затирается вручную. Поверхность гладкая, как зеркало, и все поры заполняются, что позволяет бетону не разрушаться, меньше трещин, но трещины в любом случае неизбежны, так как заливается все не за раз — то есть мы какую-то часть заливаем, отрезаем, делаем отсечку и заливаем дальше. И так много-много заливок», — сказал подрядчик по строительству скейт-парка Александр Кузнецов.

Такая технология намного надежнее устаревших деревянных рамп. Скейт-парк на территории Луховиц будет одним из самых современных в Московской области и прослужит не одно десятилетие.

«Лет 50 точно может простоять спокойно. Я из Ярославля, и только что мы закончили строить там бетонный парк. До этого был деревянный, и это было очень травмоопасно. Каждый год приходилось залатывать дыры в фанере, не всегда власти успевали это делать. Соответственно, были травмы. А с бетоном единственный момент, что райдерам нужно научиться на него грамотно падать — нельзя как мешок плюхаться, нужно именно проскальзывать по нему, ведь он для этого и делается гладким. В целом, бетонный скейт-парк — более долговечная история, чем фанерный, и очень здорово, что сейчас в России их много строят и развивают», — отметил Александр Кузнецов.

К 15 сентября основные общестроительные работы на территории парка завершатся, в двадцатых числах будет готов скейт-парк. Открытие всей зоны отдыха состоится в октябре. Приурочат его к 80-летию того, как летчик-испытатель Иван Воробьев, имя которого носит парк, был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.