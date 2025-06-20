В Луховицах назвали победителя всероссийского голосования за объекты благоустройства в 2026 году

Она набрала 4830 голосов. Другие 2 объекта по округу, которые составили конкуренцию привокзальной площади — сквер «У огурца» и сквер в Астапове. Они набрали 374 и 249 голосов, соответственно.

«Планы по благоустройству привокзальной площади предусматривают новое покрытие и уличное освещение, установку малых архитектурных форм и посадку ели, которую под Новый год можно будет украшать», — рассказала начальник отдела архитектуры, градостроительства и рекламы администрации муниципального округа Луховицы Анна Сливкова.

Благоустройство привокзальной площади планируется на 2025 год по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Голосование в этом году проводилось в пятый раз на платформе za.gorodsreda.ru. Поучаствовать в нем мог каждый, кто старше 14 лет, и у кого создана учетная запись на портале Госуслуг.

К голосованию присоединились 5453 луховичанина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.