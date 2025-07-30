сегодня в 15:54

В Луховицах девяти подросткам торжественно вручили их паспорта РФ

В луховицком отделе ЗАГС состоялось торжественное вручение паспортов граждан РФ. Важнейший для каждого россиянина документ получили девять жителей округа. Как подчеркнула участник церемонии, первый заместитель главы Луховиц Елена Лядова, получение паспорта — волнительное событие для каждого из ребят, а еще для родных и близких, которые пришли их поддержать. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Перед вами открывается много перспектив. Стремитесь к лучшему, гордитесь Россией и будьте патриотами, сохраняйте традиции предшествующих поколений, которые завещали нам великую страну. Главное — защищайте, развивайте и прославляйте Родину, смело идите вперед и не останавливайтесь перед трудностями», — сказала Елена Лядова.

Вместе с ней ребят поздравили и вручили экземпляры Конституции России директор молодежного центра «Юнимакс», окружной депутат Дмитрий Силаев и заведующая луховицким отделом ЗАГС Галина Солотчина.

Паспорта подросткам выдали представители отдела по вопросам миграции окружного отдела МВД.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.