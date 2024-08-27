В Луганске стартовал проект «Добрая комната»

25 августа в городской детской больнице № 3 состоялось открытие игровой комнаты для детей, которая была оборудована в рамках реализации регионального партпроекта Московского областного отделения «Единой России» «Добрая комната», передает пресс-служба партии.

В торжественном открытии «Доброй комнаты» приняли участие депутат Московской областной думы Олег Гаджиев, координатор партийного проекта «Здоровое будущее» в Луганской Народной республике Валерий Галинкин, депутат Народного совета ЛНР Геннадий Бунеев, а также медицинский персонал больницы.

Олег Гаджиев рассказал, что с первых дней начала СВО он вместе с коллегами посещал территорию ЛНР с гуманитарной миссией. И именно во время одной из таких поездок и родилась идея создать игровые комнаты в детских медучреждениях республики.

«На территории Московской области, практически в каждом городе, где есть поликлиники и медицинские учреждения, по нашей инициативе оборудованы игровые пространства для юных пациентов и посетителей.

Когда мы прибыли в Луганск с грузом, мы познакомились с региональным координатором партийного проекта «Здоровое будущее» и рассказали ему о нашем проекте. В результате обсуждения мы пришли к выводу, что такие игровые комнаты должны появиться и в Луганске. И вот, спустя три месяца, проект был успешно реализован, и результаты впечатляют», — отметил Олег Гаджиев.

Валерий Галинкин добавил, что ранее для реализации проекта было выбрано медицинское учреждение, которое больше всего нуждалась в помощи.

«Это первая „Добрая комната“ за пределами Московской области, и мы уверены, что впереди нас ждёт множество совместных проектов. Мы искренне рады, что всё получилось. Подмосковная „Единая Россия“ вложила в этот проект душу, и мы уверены, что это не последняя игровая комната в Луганской Народной Республике», — подчеркнул Валерий Галинкин.

В игровой комнате на стенах изобразили персонажей мультфильмов, установили новую мебель и телевизор, а также доставили развивающие игрушки, книги и многое другое. Теперь дети смогут с пользой проводить время и отвлекаться от процедур. Чтобы сделать их времяпрепровождение ещё более увлекательным, Валерий Галинкин передал канцтовары от подмосковной «Единой России»: альбомы, раскраски, карандаши, фломастеры и многое другое.

Олегу Гаджиеву была вручена почетная грамота Народного Совета ЛНР от секретаря Луганского реготделения партии «Единая Россия», председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко за активное участие в жизни республики и поддержку детей.

Региональный партийный проект «Единой России» «Добрая комната» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Он появился по инициативе председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Мособлдумы Линары Самединовой.

Она отметила, что в настоящий момент в Подмосковье работает более 100 добрых пространств, включая 10 социальных комнат, для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы хотим сделать детские медицинские учреждения по-настоящему детскими, создать уютную обстановку в больницах и поликлиниках для маленьких пациентов. Мы понимаем, как важно, чтобы дети не чувствовали себя одинокими, ведь многие из них находятся в палатах без родителей. Проект объединил много неравнодушных людей, зачастую создание доброго пространства инициируют сами врачи, мамы, депутаты. Проект уже неоднократно выходил за пределы Подмосковья, теперь он реализуется и в наших новых регионах», — прокомментировала Самединова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.