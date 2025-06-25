В Лотошинской первой школе начали ремонтировать мастерские

Первый заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев, заместитель главы Вячеслав Попов и профильные специалисты администрации побывали на территории Лотошинской СОШ № 1, где начался ремонт школьных мастерских, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Они осмотрели ход работ, поговорили с подрядчиком.

В ходе ремонта, который проводится на деньги, выделенные из бюджета округа, полностью будут отремонтированы столярная и слесарная мастерская, электромастерская, кабинет домоводства. Общая площадь ремонта составит 700 кв. метров. Также для мастерских будет приобретено новое современное оборудование.

Александр Шагиев отметил, что ремонт мастерских сейчас очень актуален, ведь труд (технология) вернулся как обязательный предмет во все школы. «Знаю, что этого ремонта все давно ждали — и педагоги, и ученики. Завершим работы к началу нового учебного года и школьники смогут заниматься в обновленных помещениях мастерских и на новом оборудовании, которое будет приобретено в рамках инициативного бюджетирования», — рассказал первый заместитель главы.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.