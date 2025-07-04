В Лотошино ведутся работы по обустройству народных троп

В рамках обхода дворовых территорий округа, которые проводятся еженедельно, заместитель главы муниципалитета Вячеслав Попов побывал в посёлке Кировский. Кроме заместителя главы в обходе приняли участие профильные специалисты администрации округа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дворовые территории, многоквартирные дома и детские площадки прошли тщательную проверку. Кроме того замглавы осмотрел ход работ по обустройству народной тропы в поселке Кировский у домов № 7,8,9 и 36. Земляная тропинка протяженностью 71 метр преобразится в асфальтированный пешеходный тротуар. Работы проходят в рамках программы «Пешком».

«В округе появляется все больше удобных пешеходных дорожек. Они прокладываются в самых востребованных местах, которые выбирают сами жители, и соединяют важные инфраструктурные объекты», — пояснил Вячеслав Попов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.