В Лотошино установили 152 новых шкафчика для посетителей культурно-спортивного центра

В культурно-спортивном центре «Лотошино» появились 152 новых шкафчика для хранения одежды и ценных вещей. Новое оборудование предназначено для посетителей бассейна и тренажерного зала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В культурно-спортивном центре «Лотошино» установили 19 секций шкафчиков, каждая из которых содержит восемь ячеек. Всего для посетителей теперь доступно 152 индивидуальных ячейки.

По словам первого заместителя главы муниципального округа Лотошино Александра Шагиева, потребность в новых шкафчиках ощущалась давно. Он отметил, что шкафчики оснащены кодовыми замками, что позволяет безопасно хранить одежду и ценные вещи во время занятий спортом.

Новые шкафчики предназначены в первую очередь для посетителей бассейна и зала силовых тренажеров. Это повысит комфорт и безопасность гостей центра.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.