В Лотошино состоялся конкурсный отбор нового состава Молодежного парламента

В рамках конкурса 12 молодых кандидатов представили свои презентации и проекты. Оценивали будущих парламентариев комиссия в составе депутатского корпуса, администрации муниципалитета и руководителей молодежных организаций.

Проекты кандидатов затронули самые различные сферы: культура, спорт, экономика, благоустройство, экология, социальная сфера, поддержка СВО и многое другое.

Утвердят новый состав на ближайшем заседании Совета депутатов муниципального округа Лотошино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что никакие решения без одобрения и доверия жителей приниматься не должны.

«Прежде чем принимать какие-либо решения — (нужно — ред.) опираться только на мнение общественного совета, муниципалитета, совета депутатов и, конечно, главы. Никакое решение сверху навязано не будет. Только снизу. Это не значит, что мы не можем инициативно предлагать то или иное мероприятие. Это значит, что без поддержки на земле <…> городить огород мы не имеем права. Вот принцип», — сказал Воробьев.