В Лотошино осенью откроется обновленный сквер «Славянской дружбы»

По Народной программе «Единой России» на территории сквера установят детские площадки, стелу «Населенный пункт воинской доблести» и другие элементы. Об этом сообщил муниципальный координатор партийного проекта «Городская среда» Вячеслав Попов.

«По плану в сквере установят две детские площадки, новые лавочки, спортивную площадку, малые архитектурные формы. Памятник славянской дружбе скульптора Николая Селиванова будет отремонтирован. В центре сквера будет установлена пятиметровая стела скульптора Григория Орехова „Населенный пункт воинской доблести“, — рассказал Вячеслав Попов.

На сегодняшний день выполнено 50% от общего объема запланированных работ. Всего будет благоустроено 2,85 гектара территории. Все работы по обновлению сквера планируют завершить до конца октября.

Сейчас на территории сквера ведутся работы по обеспечению наружного освещения, устанавливаются камеры видеонаблюдения и тротуары.

Отметим, по Народной программе «Единой России» в Лотошино продолжаются работы по благоустройству прибрежной зоны водоема «Красный ручей» на площади 14,6 Га. Кроме того, началось благоустройство зоны отдыха площадью 0,5 Га в поселке Кировский.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.