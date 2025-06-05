В Лотошине завершается посевная кампания

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Лотошинские аграрии вышли на финальную стадию посевной, три из пяти агропредприятий округа уже полностью ее завершили. В самом крупном лотошинском хозяйстве ООО «Агроинновация МО» посеяли 11 668 гектаров из 12 957 гектаров, что составляет 90,1% от плана. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в муниципалитете на посевную отдано 16 529 гектар полей, на 10.00 4 июня пять агропредприятий округа посеяли 15 200 гектар, что составляет 92,3%.

На полях округа аграрии посеяли 3 709 гектар яровой пшеницы (76,8% от плана), 1 121 гектар овса (101,1% от плана), 1 433 гектара гороха (98,8% от плана), 830 гектар кукурузы на силос (97,6%), 6 150 гектар ярового рапса (97,6% от плана), 529 гектар сои (100% от плана), 35 гектаров картофеля (58,3% от плана).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.