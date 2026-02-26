В Лотошине выбрали победителя конкурса «Воспитатель года 2026»
Фото - © Администрация МО Лотошино
Конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года – 2026» прошел 26 февраля в центральной библиотеке имени Н.И. Тряпкина в Лотошине. По итогам испытаний жюри определило лучших педагогов дошкольного образования округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В конкурсе приняли участие пять воспитателей из ведущих образовательных учреждений округа. Они представили авторские методические разработки и продемонстрировали практические навыки работы с детьми.
Свои проекты защитили Ирина Семенова из дошкольного отделения ЛСОШ №2 «Солнышко», Татьяна Гончарова из Ошейкинской СОШ «Звездочка», Елена Афиногенова из ЛСОШ №2 «Родничок», Наталья Климова из Ушаковской СОШ «Березка» и Ксения Лебедева из ЛСОШ №1 «Мечта».
По итогам экспертной оценки первое место заняла Ирина Семенова. Второе место присуждено Ксении Лебедевой, третье — Наталье Климовой.
Конкурс направлен на повышение качества дошкольного образования и поддержку талантливых педагогов. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом и профессионального общения.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.
«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.