В Лотошине вручили паспорта школьникам и наградили спортсменов

Глава муниципального округа Лотошино Екатерина Долгасова вручила первые паспорта юным жителям и отметила спортсменов почетными грамотами 7 апреля в здании администрации. Торжественная церемония прошла перед еженедельным оперативным совещанием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта гражданина РФ получили Роман Викторович и Дарья Викторовна Писаренко. Вместе с документами им вручили экземпляры Конституции Российской Федерации и памятные подарки. Екатерина Долгасова отметила, что получение первого паспорта — важный этап, который открывает новые права и накладывает ответственность.

В честь Международного дня спорта на благо развития и мира, который отмечался 6 апреля, почетными грамотами наградили пловцов Максима Валерьевича Иванова (1 разряд), Артема Владимировича Насырова (КМС) и Вадима Владимировича Лисицына (КМС), а также боксера Тимофея Андреевича Уерлахера (2 разряд). За вклад в подготовку спортсменов отметили тренеров КСЦ «Лотошино» Сергея Владимировича Кузнецова, Илью Анатольевича Буданова и Елену Витальевну Бородину.

На совещании также сообщили о вступлении Ольги Васильевны Шевелевой в должность исполняющего обязанности директора. Руководители служб доложили о ходе ямочного ремонта, вывозе песка с прибордюрных зон, опиловке сухостоя и контроле контейнерных площадок. Отдельно рассмотрели обращения жителей через систему «Добродел» и социальные сети и утвердили планы работы на неделю.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.