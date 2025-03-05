В Лотошине вручили очередную медаль в честь юбилея Победы в ВОВ

В ознаменование 80-летия Великой Победы, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была учреждена юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», сообщает пресс-служба администрации округа Лотошино.

Юбилейной медалью награждаются ветераны Великой Отечественной войны, фронтовики, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Сталинграда и Севастополя, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

4 марта медаль и рук заместителя главы муниципального округа Лотошино Александра Шагиева получила труженик тыла, вдова участника ВОВ 1941–1945 гг. Тамара Николаевна Россихина.

Тамара Николаевна роодилась в Великом Устюге Вологодской области, в многодетной семье. Отец воевал, умер от рака в 1943 году. С детских лет она познала нелегкий труд.

Вышла замуж за участника ВОВ Константина Федоровича Россихина. Уехали на целину в Алтайский край, на границе с Казахстаном. 9 лет Тамара Николаевна отработала директором инкубаторной станции. За свой добросовестный труд награждена медалью «За освоение целины».

«По состоянию здоровья переехали в Московскую область. В 1965 году Константина Федоровича назначили директором совхоза «Савостино», Тамару Николаевну — главным зоотехником. Совхоз неоднократно выходил победителем социальных соревнований по надоям молока. Тамара Николаевна награждала каждого медалью «За Освоение Нечерноземья», орденом Трудового красного знамени. 22 года отдала работе в совхозе. Она и сейчас в курсе дел округа и страны, читает газеты, переживает за сельское хозяйство», — рассказала о награждаемой заместитель Председателя Совета ветеранов ВОВ Любовь Пучкина.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.