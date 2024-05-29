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В Лотошине проверили детский сад «Мечта», готовящийся к открытию после капремонта

1 июня состоится торжественное открытие детского сада «Мечта» в поселке Лотошино после капитального ремонта.

Специальная комиссия, состоящая из специалистов администрации округа, Росгвардии и различных служб, проверила качество выполнения работ и готовность здания принять маленьких воспитанников.

Как отметил начальник отдела по образованию администрации городского округа Лотошино Иван Левин, детский сад полностью готов к открытию, рабочим необходимо провести уборку в некоторых местах и убрать с территории оборудование.

«Сегодня у нас контрольная проверка готовности детского сада, посмотрели на все выполненные работы, проверили все помещения. Остались довольны, к подрядчику претензий нет. Окончательная приемка с подписанием актов пройдет 31 мая, 1 июня мы проведем торжественное открытие садика, а уже с 3 июня детский сад начнет свою работу в штатном режиме», — сказал Левин.

Он подчеркнул, что в детском саду ждут всех желающих.

Детский сад «Мечта» работает в поселке Лотошино с 1982 года, до начала капитального ремонта сад посещали 275 детей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.