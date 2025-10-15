В Лотошине прошло торжественное открытие «Школьной лиги»

В рамках открытия на арене прошел спортивный марафон «Все Вместе», который реализуется при поддержке федерального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» Минспорта РФ. Участниками массового марафона стали команды школ, учреждений и общественных организаций.

Приветствовали участников спортмероприятия почетные гости: первый заместитель главы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев, вице-президент федерации гребного спорта, руководитель проекта «Спорт марафон „Все Вместе“, мастер спорта по гребному спорту Ирина Тропина, Олимпийский чемпион, старший тренер сборной команды России по гребному спорту Игорь Кравцов, бронзовый призер Олимпийских игр, заслуженный мастер-спорта Ирина Федотова.

Именитые спортсмены провели для участников мероприятия мастер-классы и эстафетные соревнования. Все победители и призеры были награждены медалям, кубками и подарками.

«Открытие „Школьной лиги“ в нашем округе — это большой шаг в развитии и популяризации массового спорта среди молодежи. И очень здорово, что вместе с нами приняли участие в открытии Олимпийские чемпионы, что является огромным стимулом и мотивацией занятием спортом для наших ребят», — сказал Александр Шагиев.

В Лотошино в соревнованиях «Школьной лиги» примут участие более 100 ребят из 5 школ. Игры будут проходить с октября 2025 года по март 2026 года по 4 видам спорта: волейболу, баскетболу, футзалу и шахматам.

Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепция единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.