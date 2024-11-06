В Лотошине прошла встреча с родителями детей-инвалидов

В рамках Года семьи по инициативе министерства социального развития Московской области в городском округе Лотошино прошла встреча с родителями, воспитывающих детей-инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В городском округе Лотошино проживает около 80 семей, в которых воспитываются порядка 90 детей — с различными заболеваниями, и каждая семья может столкнуться с различными вопросами по воспитанию таких детей или по оформлению мер социальной поддержки, поэтому организовали такую встречу», — рассказал начальник ОУСР 18 Александр Степанов.

В мероприятии приняли участие советник министра Елена Юрьевна Лебедева, заместитель главы г. о. Лотошино Александр Эдуардович Шагиев, председатель совета депутатов городского округа Алексей Григорьевич Куликов и другие заинтересованные лица, а также более 15 родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

Участники мероприятия узнали много нового, получили ответы на интересующие их вопросы, а их было более 30, большинство из которых были решены на месте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.