В Лотошине прошел митинг в преддверии праздника

В лотошинском Сквере Победы в преддверии Дня Победы прошел митинг, в котором приняли участие педагогические коллективы и ученики Лотошинской СОШ № 1 и дошкольных отделений, общественники и волонтеры, жители округа. Также ученики Лотошинской СОШ № 1 провели на памятнике «Вахту памяти», учащиеся кадетского класса выставили почетный караул у монумента павшим, и сменяя друг друга, дежурили у лотошинского поста № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступающим праздником поздравила собравшихся глава муниципального округа Екатерина Долгасова.

«Это главный праздник нашей страны, ведь не будь Победы — не было бы и России, не было бы и нас. Мы должны помнить об этом всегда и гордиться, что мы русские, что мы потомки победителей. Тем более сейчас, когда страна вновь ведет борьбу с фашизмом», — сказала глава муниципалитета.

Участники митинга почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к вечному огню у подножия монумента.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.