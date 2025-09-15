В Лотошине прошел легкоатлетический кросс среди школьников «Золотая осень»

Легкоатлетический кросс «Золотая осень» среди школьников прошел в минувшую субботу, на центральном лотошинском стадионе. В нем приняли участие больше сотни учеников всех пяти школ округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

И девочки, и мальчики соревновались в беге в различных возрастных категориях, начиная от 2009 до 2016 годов рождения. Так, самые юные участники кросса бежали 500 метров, а самые старшие — 2 километра. Юных спортсменов поддерживали их учителя физкультуры и педагоги.

Кросс «Золотая осень» проводится каждый год в сентябре и позволяет выявить лучших бегунов среди учеников общеобразовательных учреждений. Ребятам, вошедшим в тройку на каждой дистанции, вручили почетные грамоты. Традиционно организатором соревнований выступает лотошинская ДЮСШ, при поддержке сотрудников ДДТ, КСЦ «Лотошино» и отдела по образованию округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.