В Лотошине проходит акция «Подарки ветерану»

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7 мая в рамках акции «Подарки ветерану» партии «Единая Россия» и в честь 80-й годовщины Великой Победы поздравления и подарки принимала Нина Ивановна Багрецова. В День ее 96-летия пришли поздравить заместитель главы муниципального округа Лотошино Никита Махлюев и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Любовь Дмитриева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Нина Ивановна, труженица тыла, является примером для молодого поколения — женщина всю жизнь трудилась, долгие годы отдала работе на обувной фабрике в Ленинграде.

Долгожительнице вручили подарки от главы муниципалитета Екатерины Долгасовой, Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и партии «Единая Россия».

«Примите искренние поздравления с Днем рождения, крепкого вам здоровья, близких людей рядом и мирного неба. Вы отстояли наше будущее, нашу страну и мы все в неоплатном долгу перед вами», — поздравил именинницу Никита Махлюев.

Благодаря партпроекту «Старшее поколение» с ветеранами и пенсионерами в округе постоянно взаимодействуют и держат обратную связь. Всем жителям старшего возраста уделено особое внимание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.