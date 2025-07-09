В Лотошине продолжают обходы дворов на предмет содержания и уборки

Первый замглавы муниципального округа Лотошино Александр Шагиев провел комплексный обход территории — вместе с профильными сотрудниками администрации и жителями он посетил деревню Ушаково с целью осмотра дворовых территорий на предмет их благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По данному населенному пункту от жителей поступали жалобы на переполненные урны и мусор на детской площадке. В ходе выездного обследования зафиксировали дефекты, указанные в обращении.

Местные коммунальщики объясняют — проблема возникла в связи с дефицитом кадров в организации — сотрудник на закрепленной территории ушел на больничный. Но в ближайшее время ему найдут замену и порядок будет восстановлен.

Кроме того, к специалистам обратилась жительница деревни с просьбой установить дополнительную песочницу и отремонтировать элемент качели на детской игровой площадке. Все обращения были приняты и переданы в соответствующие службы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.