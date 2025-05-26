В Лотошине помощник прокурора провела урок безопасности для работников ЖКХ

Она рассказала о телефонных мошенниках, о распространенных схемах обмана и способах защиты.

«Первоначально мошенники представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, компаний операторов связи. Если вам поступил такой звонок, лучше всего сбросить вызов и перезвонить по контактным номерам, размещенным на официальных интернет-страницах той или иной организации. Кроме того, мошенники могут звонить под видом родственников и близких — в такой ситуации лучше перезвонить человеку на личный номер телефона, чтобы проверить он ли это был», — рассказала Резникова.

Также она отметила, что мошенники каждый раз придумывают новые способы обмана, поэтому запомните: если кто-то по телефону пытается выяснить ваши личные данные, такие как пин-коды, пароли от соцсетей или Госуслуг, ни в коем случае не давайте им такую информацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.