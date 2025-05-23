В Лотошине открылся обновленный офис Сбера

Пространство офиса стало более просторным и комфортным для посетителей: большинство услуг теперь доступно в любой удобной зоне. Клиенты могут получить как традиционные финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы.

«Развитие современных банковских технологий — это шаг к более доступным и удобным сервисам для каждого жителя. Новый офис в Лотошино предлагает широкий спектр цифровых сервисов, которые упрощают повседневные финансовые задачи и позволяют клиентам эффективнее управлять своими делами. Для нас важно быть рядом с посетителями в любое время, помогая им найти качественные, удобные и понятные решения для достижения своихцелей», — поделился управляющий Западным отделением Среднерусского банка Сбербанка Олег Михеев.

В обновленном офисе клиентам доступен также широкий спектр нефинансовых сервисов: здесь можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, сделать копии и распечатать документы, получить справку для предоставления в госорганы, оформить сим-карты с выгодными тарифами, получить консультацию по оформлению налогового вычета, получить помощь в поиске новой работы, воспользоваться сервисами безопасной купли-продажи автомобиля или поиска / выкупа автомобиля «под ключ», подключить сервисы для самозанятых, проконсультироваться по вопросам ЖКХ и многое другое.

«Появление обновленного офиса Сбера в Лотошино знаменует собой не только очередной этап развития нашего округа, но и открывает уникальные возможности для жителей воспользоваться современными банковскими сервисами, обрести полезные финансовые инструменты для воплощения личных проектов и повышения уровня комфорта жизни. Выражаю огромную признательность Сберу за значительный вклад в прогресс региона и создание условий, позволяющих каждому человеку уверенно двигаться вперед, чувствуя надежную поддержку», — добавила заместитель главы муниципального округа Лотошино Валентина Анисимова.

В обновленном офисе Сбер установил банкоматы нового поколения, оснащенные системой распознавания лиц. Теперь клиенты могут пользоваться устройствами без карты — банкомат идентифицирует пользователя по лицу.

«Появление нового офиса Сбера стало замечательным событием для всех лотошинцев! Теперь у нас появилось высокотехнологичное помещение, где легко и оперативно решаются любые финансовые вопросы, а кроме того, предоставляются разнообразные дополнительные сервисы. Радостно наблюдать, как стремительно растет и преображается наш округ, и ощущать поддержку и внимание к жителям. Огромное спасибо за столь значимые изменения!», — подчеркнула жительница пгт. Лотошино Светлана Меньшова.