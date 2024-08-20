В Лотошине обсудили меры поддержки участников СВО

В администрации городского округа Лотошино состоялось очередное заседание штаба поддержки семей мобилизованных граждан и добровольцев под председательством главы округа Екатерины Долгасовой. Мероприятие посетили представители МФЦ, сообщает пресс-служба Мингосуправения Подмосковья.

«Заседания штаба проводятся каждую неделю, в его работе принимают участие специалисты всех профильных отделов и служб округа. На штабе был рассмотрен ряд вопросов, касающихся оказания поддержки и помощи семьям мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции», — отметила директор МФЦ Лотошино Светлана Горцовская.

Она добавила, что все обращения были взяты на контроль и будут отрабатываться в рабочем режиме.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы центров поддержки семей участников СВО.

«Каждый глава имеет центр сопровождения семей, потому что важно уделить внимание, ответить на вопросы, помочь с бумагами или с какой-то бытовой проблемой разным семьям. Разные ситуации бывают. Мы стараемся эту работу вести системно», — сказал глава региона.