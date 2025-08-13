В Лотошине наградили сотрудниц молодежного центра

На традиционном еженедельном оперативном совещании в администрации округа глава муниципалитета Екатерина Долгасова вручила награды сотрудницам молодежного центра «Вместе», поздравив их с Международным днем молодежи, который отмечается сегодня. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За высокий профессионализм и добросовестный труд Благодарственное письмо Министерства информации и молодежной политики Московской области получила Анастасия Уколова, а Благодарственным письмом Московской областной Думы отмечена Ольга Игнатова.

Екатерина Долгасова поблагодарила девушек, а в их лице и весь молодежный центр «Вместе», за работу с подрастающим поколением, в том числе за нравственное и патриотическое воспитание.

«Вы объединили вокруг себя всю молодежь нашего округа, в подростково-молодежном центре представлены все активности, все направления — в том числе и волонтерская деятельность, работа с семьями участников СВО, помощь фронту, сбор гуманитарки и многое другое. Хочу сказать вам огромное спасибо за ваш труд и пожелать молодежному центру дальнейших успехов и развития», — отметила глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.