В Лотошине к октября завершится реконструкция новой набережной

В городском округе Лотошино Московской области продолжается реконструкция набережной пруда Красный ручей. Все работы планируется завершить к октябрю 2025 года. Масштабный проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Сейчас идут ключевые этапы работ, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

На территории площадью 14 га создают 4,1 км пешеходных дорожек и обустраивают современную зону для отдыха.

На данный момент ведутся работы по устройству основания дорожно-тропиночной сети, покрытий, инженерных сетей, габионов, монтаж малых архитектурных форм, озеленение и создание входной группы.

Проектом предусмотрены: для детей — игровые площадки с воркаутом и канатным комплексом; для спортсменов — многофункциональная площадка с трибунами; для отдыха у воды — пляж с шезлонгами, площадка для пляжного волейбола и лодочная станция.

По словам Минблагоустройства, особый акцент сделан на экодизайн и природное оформление. В рамках проекта появятся экологическая тропа, деревянные пирсы и фотозона под названием «Тропа птиц».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.