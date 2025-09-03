В Лотошине делают тротуар на время благоустройства сквера «Славянской дружбы»

В округе Лотошино продолжаются работы по благоустройству сквера «Славянской дружбы», чтобы обеспечить возможность комфортного передвижения людей, рабочие начали делать временный деревянный тротуар. Проверить ход выполняемых работ приехал заместитель главы округа Вячеслав Попов, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Поставили задачу подрядчику обеспечить возможность нормального прохода людей в направлении из Новолотошино до центра и обратно. Чтобы люди не шли по грязи и ноги себе не переломали. Сейчас рабочие делают временный тротуар, по которому более-менее комфортно можно ходить. А потом здесь будет полноценный тротуар из плитки. Поэтому нужно немного перетерпеть неудобства, пока идут работы по благоустройству сквера», — рассказал замглавы Попов.

В сквере планируется сделать зону отдыха и установить стелу «Населенный пункт воинской доблести».

Общая площадь работ составляет 2,85 га. По плану здесь будут установлены две детские площадки, лавочки, спортивная площадка, малые архитектурные формы.

Сквер послужит местом отдыха для людей разных возрастов. Работы будут завершены в ноябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.