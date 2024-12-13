В Лотошине благоустраивают прибрежную зону «Красный ручей»

В 2024 году по народной программе в городском округе Лотошино близится к завершению масштабное благоустройство прибрежной зоны «Красный ручей» с пешеходными и велосипедными дорожками, лавочками, пирсами и настилом у воды, детскими площадками и зоной для спортивного отдыха. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Сергея Сретинского.

Партия «Единая Россия» реализует много знаковых проектов. Они меняют Подмосковье. Это командная работа членов Высшего совета партии, губернатора региона Андрея Воробьева и жителей Московской области.

«Муниципальная часть народной программы полностью выполнена. Продолжается работа по реализации наказов областного уровня, здесь тоже работа близится к завершению. В этом году по народной программе в городском округе Лотошино капитально отремонтированы детский сад «Мечта» и Лотошинская средняя общеобразовательная школа № 1», — сказал депутат Мособлдумы Сергей Сретинский.

Он добавил, что ежегодно в Московской области в народную программу поступают новые наказы, исходя из сегодняшних потребностей жителей. Средства в бюджете страны и региона в частности на выполнение народной программы и реализация наказов жителей предусмотрены в полном объеме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.