В Лотошине 3 марта подростку вручили первый паспорт

Торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ прошла 3 марта на оперативном совещании в администрации муниципального округа Лотошино. Глава округа Екатерина Долгасова передала первый основной документ юному жителю Дмитрию и поздравила его с важным событием, сообщает пресс-служба администрации м.о. Лотошино.

Церемония вручения паспорта стала частью очередного оперативного совещания в администрации округа. По словам Екатерины Долгасовой, такая практика уже стала доброй традицией и подчеркивает значимость получения первого документа для каждого подростка.

«Получение паспорта — это не просто формальность, а символ вступления во взрослую жизнь. Уверена, что Дмитрий и все наши юные жители станут достойными гражданами великой России и внесут свой вклад в развитие нашего родного округа», — отметила Екатерина Долгасова.

Глава округа подчеркнула, что вместе с правами гражданин получает и серьезные обязанности перед государством и обществом.

Кроме того, на совещании заслушали доклады о текущей ситуации в округе, работе служб ЖКХ, благоустройстве и социальной сфере. Участники подвели итоги прошедшей недели, рассмотрели обращения жителей и определили приоритетные задачи на ближайшие семь дней. Руководитель муниципалитета акцентировала внимание на необходимости оперативного реагирования на запросы граждан и качественного выполнения запланированных работ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.