В Лосино-Петровском завершилось благоустройство мемориала

Сотрудники молодежного центра «Движение» в Лосино-Петровском организовали благоустройство мемориала, посвященного воинам, отдавшим свои жизни за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. В акции приняли участие «Волонтеры Подмосковья» и «Волонтеры Победы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Такие инициативы помогают не только сохранить память о наших героях, но и воспитывать патриотизм среди молодежи.

Для молодежи и подростков очень важны подобные акции в целях формирования уважительного отношения к историческому наследию и памяти о подвиге солдат. Мы уверены, что совместные усилия помогут сохранить эту память для будущих поколений.

Волонтеры выразили желание продолжать участвовать в подобных мероприятиях, чтобы поддерживать порядок на мемориалах, памятниках и помнить о тех, кто сражался за мирное небо над головой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.