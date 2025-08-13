В Лосино-Петровском завершается капремонт школы им Дагаева

Капитальный ремонт школы в Лосино-Петровском проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Монтаж фасада завершен на 95%. В процессе — работы по примыканию фасада к отмостке. На стадионе уже застелили искусственный газон. Сейчас здесь укладывают резиновое покрытие беговой дорожки вокруг футбольного поля. После установки спортивного оборудования выполнят второй слой резинового покрытия на площадке воркаута. Завершающим этапом станет установка 9 опор освещения по периметру спортивного ядра.

Как отметил главный инженер подрядной организации ООО «СМУ-55» Евгений Рыбин, кроме основных работ здесь выполняют устройство молниезащиты. Завершить работы планируется до начала учебного года.

Первый этап капитального ремонта в школе провели в 2022–2023 годах. Тогда на объекте были проведены внутренние отделочные работы, заменены инженерные сети, окна и дверные блоки.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту „Образование“. Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.