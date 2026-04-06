В Лосино-Петровском установили второй крест на храме

Второй крест установили 5 апреля на Иоанно-Богословском храме в деревне Корпуса городского округа Лосино-Петровский. В церемонии приняли участие глава округа Сергей Джеглав и депутат Госдумы Вячеслав Фомичев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Крест подняли на храме, расположенном на территории усадьбы Брюса. Чин освящения совершил благочинный Лосино-Петровского церковного округа отец Павел. Церемонию приурочили к празднованию Вербного воскресенья, которое в этом году выпало на 5 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.