В Лосино-Петровском создают аллею в честь героев ВОВ

На территории Свердловского участкового лесничества Московского учебно-опытного лесничества ГКУ МО «Мособллес» прошла акция по посадке деревьев. Мероприятие было организовано в рамках благоустройства лесной территории вблизи деревни Леониха. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Местные жители активно участвуют в уходе за лесом и заботе о нем. Они регулярно обновляют и дополняют аллею памяти, посвященную жителям деревни Леониха, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

«Посадка деревьев стала важным этапом в сохранении памяти о героях и благоустройстве окружающей среды. Это мероприятие напомнило нам о важности заботы о природе и о том, что даже небольшие усилия могут привести к большим результатам», — поделилась своими впечатлениями участковый государственный инспектор по охране леса Московского учебно-опытного лесничества ГК МО «Мособллес» Екатерина Котенко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.