В Лосино-Петровском состоялась встреча некоммерческих организаций

В стенах местного отделения политической партии «Единая Россия» в рамках спецпроекта «Центр объединения гражданских инициатив „Единые“ в городском округе Лосино-Петровский состоялась значимая встреча, собравшая под одной крышей представителей ведущих некоммерческих организаций, сообщила пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский.

Это событие было приурочено к разработке и обсуждению стратегических планов на предстоящий первый квартал 2025 года, что является важным этапом в планировании деятельности НКО.

На этой встрече присутствовали не только активисты, но и представители различных некоммерческих организаций, что сделало собрание представительным. Среди участников был «Комитет семей воинов Отечества», руководителем которого является Алиферова Светлана. Её вклад в развитие и поддержку семей, чьи близкие служат или служили в вооруженных силах страны неоценим, и именно поэтому её организация занимает важное место в кругу обсуждаемых вопросов.

В ходе встречи был проведен конструктивный диалог, в рамках которого участники обменялись мнениями и предложениями относительно предстоящих праздничных мероприятий.

Особое внимание было уделено разработке совместных акций, направленных на поддержку и организацию досуга как для детей из различных семей, в том числе, семей бойцов СВО, так и для взрослой социальной категории- пенсионеры, ветераны и инвалиды. Это важный шаг к укреплению общественного взаимодействия и созданию условий для более тесного общения и взаимопомощи между различными слоями населения.

«Встреча, состоявшаяся в нашем отделении, — это собрание единомышленников и настоящая платформа для обмена идеями, выработки совместных решений. Мы уверены, что именно через сотрудничество с некоммерческими организациями, мы можем создать более сильное и сплоченное общество», — сказала Светлана Алиферова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.