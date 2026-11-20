Участники конференции подвели итоги работы за пять лет и отдельно обсудили результаты 2026 года. В этом году прошли выборы в Государственную думу и Московскую областную думу, были зафиксированы результаты реализации предыдущей Народной программы и принята новая.

С 2021 года наказы жителей собирали в рамках Народной программы и воплощали в конкретные дела. Они касались строительства и ремонта социальных объектов, переселения из аварийного жилья, развития дорожной и коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных пространств для отдыха.

В 2026 году в новую Народную программу в Лосино-Петровском поступило 10 892 предложения. Теперь предстоит довести эти инициативы до конкретных результатов.

На конференции секретарем Лосино-Петровского местного отделения «Единой России» назначили врио главы округа Сергея Горбункова. Он поблагодарил участников за доверие.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.