В Лосино-Петровском провели прием бойцов СВО и членов их семей по юрвопросам

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский прошел прием. Участники СВО и их близкие смогли обратиться за помощью по самым различным юридическим вопросам, которые касаются их прав и обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Прием осуществлялся высококвалифицированными специалистами, в числе которых был адвокат Кирилл Фадеев, представляющий коллегию адвокатов Московской области «Вячеслав Блинов и партнеры». Вместе с ним принимала депутат Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский Гузаль Данилова также проявила активность в решении вопросов по отношению к участникам СВО.

В ходе приема было рассмотрено множество вопросов, среди которых можно выделить следующие:

Проблема с принятием документов на получение земельного участка для участника СВО, что является важным моментом для обеспечения их прав на землю.

Вопросы, связанные с неполной выплатой денежного довольствия по контракту, что напрямую влияет на финансовое благополучие участников и их семей.

Необходимость своевременной выплаты региональной доплаты участникам боевых действий, один из важных аспектов социальной поддержки.

Ограничения в выплатах компенсации за услуги жилищно-коммунального хозяйства, что создает дополнительные трудности в повседневной жизни.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить важнейшие вопросы, касающиеся прав и социальных гарантий наших участников специальной военной операции. Каждый из них, рискуя своей жизнью, защищает нашу страну, и мы обязаны обеспечить их правовую защиту и достойные условия жизни. Проблемы с получением земельных участков, задержки в выплатах денежного довольствия и региональных доплат — это реальные трудности, которые влияют на жизнь и благополучие наших героев и их семей», — сказала Гузаль Данилова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.