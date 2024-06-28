В Лосино-Петровском провели акцию «Безопасность на воде»

В Подмосковье раздали листовки с правилами безопасного поведения на воде

В Лосино-Петровском активисты раздали листовки с правилами безопасного поведения на воде, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» раздали жителям города Лосино-Петровский листовки с информацией о правилах безопасного поведения на воде.

«Водоемы представляют опасность в любое время года. Главными факторами риска являются сильное течение, глубокие омуты, холодные подводные ключи и несоблюдение правил безопасного поведения могут привести к плачевным последствиям. Самое главное быть очень осторожным», — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.