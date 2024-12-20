В Лосино-Петровском прошла встреча любителей кино в киноклубе «Ретро»

В городской библиотеке состоялась заключительная в этом году встреча любителей кино в киноклубе «Ретро». Об этом сообщила пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа.

На этот раз разговор шел об известной актрисе театра и кино, Народной артистке Российской Федерации Нине Руслановой. Участники клуба смогли познакомиться с ее автобиографией, услышать интересные истории из ее жизни и творчества.

Гости библиотеки с большим удовольствием за чашечкой чая посмотрели художественный фильм «Берегите мужчин» с участием актрисы.

«Уже не первый раз в нашей библиотеке проходят такие мероприятия. Так здорово, что можно прийти, поговорить о советском кино, узнать новые для себя интересные истории его создания. Да и вообще повспоминать то время и любимые фильмы. Еще и в такой душевной и дружеской компании за чашечкой чая. Спасибо большое сотрудникам библиотеки. Хожу с удовольствием каждый раз», — поделилась впечатлениями жительница Лосино-Петровского.

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