В Лосино-Петровском прошла благотворительная акция «Елка желаний»

В г. о. Лосино-Петровский прошла ежегодная благотворительной акции «Елка желаний». Главная цель акции заключалась в том, чтобы исполнить самые заветные желания детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В марафоне добра активное участие принял глава городского округа Лосино-Петровский Джеглав Сергей Николаевич, заместители главы Алексеева Вера Анатольевна, Тропанец Валентина Валентиновна, председатель совета депутатов Голод Татьяна Айзиковна, совместно с депутатами совета депутатов городского округа Лосино-Петровский, предприниматели и руководители различных организаций.

Сотрудники молодежного центра «Движение», «Волонтеры Подмосковья», Молодогвардейцы, «Волонтеры Победы» сопровождали участников и оказывали помощь в маршрутизации по зданию в течении хода акции, и конечно участвовали в церемонии вручения подарков от почетных гостей акции. Творческая программа, подготовленная сотрудниками СП «ДК «Созвездие» порадовала всех присутствующих и создала еще большую праздничную атмосферу.

Взрослые с большой радостью откликнулись на призыв помочь тем, кто особенно нуждается в поддержке и внимании.

Дети получили долгожданные подарки и снова ощутили волшебство новогоднего праздника как продолжение чуда.

Благотворительные мероприятия подобной тематики помогают создавать атмосферу радости и тепла, объединяя людей вокруг общей цели — делать добро и дарить счастье окружающим, особенно тем кто остро в этом нуждается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.